Brainpower kondigt nieuw Nederlandstalig album en tour aan

Vandaag verschijnt ‘Iedereen Zegt’, de gloednieuwe Nederlandstalige single van Brainpower. De frisse, maar warme en melodieuze track gaat over het luisteren naar jezelf. ‘Iedereen Zegt’ is de nieuwe single van het Nederlandstalige album dat later dit jaar verschijnt. Vanaf 3 oktober gaat de rapper voor het eerst sinds drie jaar weer op tour langs de Nederlandse poppodia.

“Ik ben blijvend op zoek naar manieren om mijn liefde voor de kunst van het rappen en voor muziek maken in het algemeen naar een hoger niveau te tillen”, zegt Brainpower, “daarin is het essentieel om de ruis van buitenaf soms te negeren en echt je eigen pad te volgen. Mijn doel is om tijdloze juweeltjes te leveren en ik heb dan ook hard aan deze single gewerkt om dat te verwezenlijken”.

De laatste jaren was Brainpower o.a. te zien in The Passion, schoof hij regelmatig als muziekdeskundige aan bij RTL Boulevard en bracht hij verschillende singles uit. Zo verscheen onder meer de track 1999 – 2019, waarin hij terugkeek op zijn carrière van de afgelopen 20 jaar, en Animal Sauvage, die in de laatste Denzel Washington hit-film The Equalizer 2 te horen was. Daarnaast werkte hij meermaals samen met de producer van Kendrick Lamar.