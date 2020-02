Skunk Anansie komt naar AFAS Live

De iconische Britse rockformatie Skunk Anansie heeft naar aanleiding van hun ’25LIVE@25′-album, dat vorig jaar ter ere van de bands zilveren jubileum verscheen, zojuist een Europese tour aangekondigd. Vorig jaar vierde Skunk Anansie haar 25 jarig bestaan groots met de release van het live-album ’25LIVE@25′ en een eerste nieuwe single in drie jaar tijd; ‘What You Do For Love’. Het komende jaar zet de band deze koers voort door zowel een grote headline tour aan te kondigen als wederom nieuwe muziek uit te brengen. Zo verscheen afgelopen vrijdag de nieuwe single ‘This Means War’, samen met de videoclip opgenomen tijdens Pol’and’Rock voor 800.000 uitzinnige bezoekers.

Sinds de oprichting in 1994 breekt Skunk Anansie met hun stoere teksten, voortstuwende metal, punk riffs en gevoelige ballads door alle mogelijke barrières. Met meerdere multi-platina albums zoals ‘Paranoid & Sunburnt’ (1995), ‘Stoosh’ (1996) en ‘Post Orgasmic Chill’ (1999) toonden ze hun enorme veelzijdigheid en bereik. Dit werd ook nog eens bevestigd door een opeenvolging van hitsingles waaronder de ballads ‘Brazen (Weep)’, ‘Hedonism (Just Because You Feel Good)’ en ‘Weak’.

De band is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke groepen uit de Britse rock-scène waarbij frontvrouw Skin wordt gezien als rolmodel, activist, inspiratie voor vrouwen in de muziekindustrie en ook als muze en model voor modeontwerpers. In september brengt Skin haar eerste memoires uit. In het boek dat samen is geschreven met journalist Lucy O’Brien kijkt ze terug op haar bijzondere carrière. Naast Skin bestaat Skunk Anansie uit gitarist Ace, bassist Cass en drummer Mark Richardson.

Op zondag 1 november staat de band in AFAS Live, Amsterdam.