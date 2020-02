Black Pumas komt naar de Ancienne Belgique

Het debuut van Black Pumas is zo goed als feilloos. De psychedelische soul bombardeerde de twee in de VS tot ‘breakout band of 2019’. Prima spul alleszins voor wie de voorbije jaren in Werchter genoten heeft van Alabama Shakes, Durand Jones & The Indications of Curtis Harding.

Alsof soulzanger Sam Cooke en oerrocker Neil Young lid geworden zijn van hiphopcollectief Wu-Tang Clan. Dat is een ruwe schets van Black Pumas, het project van een bijzonder duo uit de Texaanse hoofdstad Austin. Adrian Quesada is een veertiger die vroeger gitaar speelde bij Grupo Fantasma. Die negenkoppige bende wint in 2010 een Grammy Award voor Best Latin Album. Quesada had in zijn studio enkele instrumentale stukken liggen waar hij een soulstem voor zocht. Vrienden raadden hem Eric Burton aan, een busker die in downtown Austin speelde.

Voor wie nu nog niet enthousiast is: op 13 november speelt de band in de Ancienne Belgique in Brussel.