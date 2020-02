Nog drie concerten van Patricia Kaas in Belgie

Afgelopen week maakte we bekend at Patricia Kaas op 13 maart 2013 naar de Kursaal in Oostende zou komen. Nu zijn daar nog drie data bijgekomen. Drie jaar na haar laatste wereldtournee komt Patricia Kaas terug met een intense nieuwe show. De Franse zangeres, die vlak bij de Duitse grens werd geboren op 5 december 1966, begon op achtjarige leeftijd met zingen en treedt op vanaf haar elfde. Haar eerste grotesucces kwam in 1987 met ‘Mademoiselle chante le blues’. Kaas vertegenwoordigde Frankrijk op het Eurovisie Songfestival in 2009 in Rusland, waarbij de op de 8e plek eindigde.

De sexy zangeres Patricia Kaas met haar kenmerkende hese en vibratovolle stemgeluid is de succesvolste zangeres van Frankrijk. Haar vele jaren van hard werken met de nodige tegenslagen werden in de negentiger jaren eindelijk beloond en ze bereikte zelfs de divastatus. Haar muziek is een mengeling van Frans chanson, Franse pop, blues en jazz.

Na een depressie die haar twee jaar thuis heeft gehouden, besloot Kaas de blues opnieuw op te zoeken. In april 2015 maakte ze haar comeback op het podium in Zwitserland, op het Zermatt-festival. Iets meer dan een jaar later, op 20 juni 2016, kwam Patricia Kaas haar eerste nummer in veertien jaar, ‘The Day and the Hour’.

Op 4 maart 2021 staat Patricia Kaas in het Koninklijk Circus in Brussel, 13 maart in de Kursaal Oostende, 14 maart in Le Forum in Luik en op 16 maart staat Kaas in Palais des Beaux-Arts de Charleroi.