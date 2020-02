Nieuwe namen voor ORANJE Koningsdag

Het nieuwe festival ORANJE Koningsdag heeft een flink aantal nieuwe namen naar buiten gebracht voor de twee edities in Alkmaar en Amersfoort op 27 april. In Alkmaar staat niemand minder dan Nicky Romero in de Dance tent. Vunzige Deuntjes Stage is onder andere uitgebreid met Jonna Fraser, Chivv en AFROBROS. In Amersfoort zit je ook bijzonder goed met Bram Krikke, Kris Kross Amsterdam en Het Feest Team. In de stad die onze Koning vorig jaar nog bezocht host Vunzige Deuntjes tevens een eigen stage met onder andere Yung Felix en Henkie T naast een aantal acts die ook in Alkmaar te zien zijn. Eerder maakte de organisatie al een aantal grote namen bekend, waaronder De Jeugd van Tegenwoordig, Bizzey, Wolter Kroes, Bassjackers, Donnie en La Fuente.

50 acts, 5 podia en 2 steden verbonden

Op ORANJE Koningsdag komen meer dan 50 acts, op 5 podia, in 2 steden door 1 festival samen. Zo staat ORANJE Koningsdag met een volle line-up van Nederlands populairste acts voor meer verbinding en meer feest. In Alkmaar maar liefst met drie podia en in Amersfoort met twee podia. Bovendien is het festival erg uniek te noemen door de toegang in beide steden voor alle leeftijden open te stellen.

Line up ALKMAAR

Mainstage

Nicky Romero – Bassjackers – Bizzey – Brennan Heart – Donnie – Feest DJ Ruud

Het Feest Team – De Jeugd van Tegenwoordig – Josylvio – Kris Kross Amsterdam

Mike Williams – Sam Feldt – STUK – Tony Junior – Wolter Kroes – WULF

Dance Tent

D-Wayne – Deepend – Keizer Jelle – La Fuente – Mr Belt & Wezol

Sick Individuals- Thom Bold – Vato Gonzalez

Extra Stage

Jonna Fraser – Chivv – Yung Felix – Henkie T – AFROBROS

Vunzige Deuntjes Soundsystem – Bryan MG – IRWAN – Ballantine

Jahwin – Dieux Pere – Crayflax

Host: MELLA MM

Line up AMERSFOORT

Mainstage

De Jeugd van Tegenwoordig – Feest DJ Ruud – Josylvio

Bram Krikke – Kris Kross Amsterdam – Het Feest Team

Sick Individuals – Mesto

Extra Stage

Yung Felix – Henkie T – Vunzige Deuntjes Soundsystem – Ballantine

Jahwin – Rockefellababe – Dieux Pere – George Felix

Host: Rody Delorean