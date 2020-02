Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Babymetal in 013.

Concerttip maandag 17 februari: Babymetal in 013

Zijn jullie klaar voor Kawaii-metal? Vandaag staat het volstrekt unieke project Babymetal in 013! Babymetal bestaat uit zangeressen/danseressen Su-metal en Moametal, geflankeerd door de “Kami Band”. In het begin kreeg de groep vooral hoongelach om hun mix van J-pop, elektronische invloeden en ziedende metal, maar moet je nu eens kijken. Ze stonden op alle grote metalfestivals, verkopen alles uit waar ze staan, met als toppunt nota bene Wembley!

En weet je: die band die erachter staat is ook gewoon kneitergoed, schrijft riffs waar een extreme metalband niet vies van zou zijn en speelt superstrak (notice me, Senpai!). En in zo’n hoog tempo dansen én live zingen als Su-metal en Maometal? Dat doen de haters ze echt niet na hoor. Nou, waar is die chocola?