17 februari, de verjaardag van Ed Sheeran

Ed Sheeran, geboren op 17 februari 1991 te Halifax, West Yorkshire, viert vandaag zijn 29e verjaardag. Sheeran, Britse singer-songwriter is opgegroeid in Framlingham, Suffolk, hij verhuisde in 2008 naar Londen om een carrière in de muziek te starten. Begin 2011 bracht hij een EP uit, getiteld ‘No. 5 Collaborations Project’, waarmee hij de aandacht trok van zowel Elton John als Jamie Foxx. Hij tekende toen een contract bij Asylum Records. Zijn uit 2011 daterende debuut album ‘+’, bevat de singles ‘The A Team’ en ‘Lego House’, kreeg hij in de U.K. vijf keer de platina status.

In 2012 won Sheeran twee BRIT Awards, een voor ‘Best British Male’ en een voor ‘British Breakthrough’. De single ‘The A Team’ won de Ivor Novello Award voor ‘Best Song Musically and Lyrically’. In 2012 raakten ook de Amerikanen bekend met Sheeran, hij was te horen als gastartiest tijdens op Taylor Swift’s vierde album, ‘Red’, en schreef songs voor One Direction. ‘The A Team’ was genomineerd voor ‘Song of the Year’ tijdens de in 2013 gehouden Grammy Award uitreiking, hij speelde toen tijdens de ceremonie het nummer samen met Elton John. In 2013 tourde hij als voorprogramma voor Taylor Swift’s Red Tour.