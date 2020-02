Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Kaiser Chiefs in Paradiso.

Concerttip zondag 16 februari: Kaiser Chiefs in Paradiso

Met ‘The Duck Tour’ keert Kaiser Chiefs op 16 februari 2020 terug naar de grote zaal van Paradiso, waar hun Nederlandse roem in 2005 pas écht begon na London Calling. Met inmiddels zeven studio albums op hun naam, kwamen ze in de zomer van vorig jaar met het album ‘Duck’. Single ‘People Know How To Love One Another’ was het eerste én laatste project waar aan gewerkt werd tijdens het maken van het nieuwste album.

Volgens frontman Ricky Wilson kwam deze plaat als een “message filled with positivity”. Het nummer ‘The Only Ones’ van de nieuwe plaat is een klassieke Kaiser Chiefs-meezinger zoals je van ze gewend bent. Verwacht in Paradiso een uitbundige show, waarbij festivalanthems zoals ‘I Predict A Riot’, ‘Oh My God’ en ‘Ruby’ niet overgeslagen worden.