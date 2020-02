16 februari, de verjaardag van James Ingram

James Ingram, geboren op 16 februari 1952 te Akron, Ohio, zou vandaag 68 jaar zijn geworden. Ingram, Amerikaanse singer–songwriter, producer, en muzikant won in zijn carrière twee Grammy Awards. Hij startte zijn muzikale loopbaan in 1973 en had in 1983 zijn eerste nummer één hit te pakken, een duet met Patty Austin getiteld ‘Baby, Come to Me’. Als gezegd won hij twee Grammy’s, waaronder een met de single ‘Yah Mo B There’ (1984), een duet met Michael McDonald. Ook was hij te horen op Quincy Jones’ hit ‘The Secret Garden’ (Sweet Seduction Suite), tesamen met Al B. Sure!, El DeBarge en Barry White.

James Ingram overleed eind januari 2019 aan de gevolgen van kanker, hij werd slechts 66 jaar.