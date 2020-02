Major Lazer Soundsystem in maart naar Amsterdam voor drie shows op één dag

Major Lazer Soundsystem komt eind maart met de Major Lazer Soundsystem City Takeovers tour naar Amsterdam voor een reeks intieme clubshows. De supergroep van de Amerikaanse DJ en producer Diplo doet tijdens de City Takeover drie locaties aan op één dag: Melkweg (Lovelee), Sexyland en The Loft. De kaartverkoop start vrijdag 14 februari om 10:00.

In 2015 heeft de met Grammy Awards bekroonde hitmachine Diplo een soortgelijke actie uitgehaald met zijn Major Lazer Soundsystem. Toen was het drie keer feest en ging zelfs Ronnie Flex met hem mee ter promotie van een nieuwe plaat. Wat er dit jaar precies gaat gebeuren is nog een raadsel, maar liefhebbers van de opzwepende Major Lazer dancehall sound, waarvan hits als ‘Lean On’ en ‘Watch Out For This’ voorbeelden zijn, weten genoeg. Niet alleen Major Lazer Soundsystem komt de drie locaties op zijn kop zetten: later worden er special guests aan de line-up toegevoegd. Zowel Lovelee als Sexyland en The Loft kennen een beperkte capaciteit.

MAJOR LAZER SOUNDSYSTEM CITY TAKEOVERS

Zaterdag 28 maart, Amsterdam

Line up: Major Lazer Soundsystem + Special Guests

Melkweg (Lovelee)

19:00 – 23:00

Sexyland

21:30 – 03:00 (04:00 zomertijd)|18+

The Loft

23:00 – 06:00 |18+

Entree: €24,64,- (incl. servicekosten)