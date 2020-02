Krezip viert 20-jarig jubileum Nothing Less in 013

Krezip viert het 20-jarig jubileum van ‘Nothing Less’ in poppodium 013. Tijdens dit bijzondere concert speelt de band eenmalig integraal zijn debuutalbum Nothing Less uit 2000, dat werd bekroond met 3 keer platina (335.000 exemplaren). Het album, met daarop de hitsingle ‘I Would Stay’ betekende de doorbraak van de Tilburgse band.

Voor de Tilburgse band wordt het een bijzondere avond. “De release van Nothing Less in 2000 zette onze jonge levens compleet op z’n kop. We waren nog tieners toen we na ons optreden op Pinkpop in één klap doorbraken”, aldus frontvrouw Jacqueline Govaert. ”De liedjes over opgroeien, vriendschappen en jeugdliefdes lezen voor onszelf nog altijd als een dagboek van die tijd. We kijken er naar uit om ze nu, als dertigers, weer in onze hometown te kunnen spelen!”

Krezip bracht haar eerste album ‘Nothing Less’ uit in 2000 en brak datzelfde jaar door na een optreden op Pinkpop waarna heel Nederland en België verslingerd raakten aan de superhit ‘I Would Stay’, die in beide landen de koppositie in de hitlijsten haalde. In de jaren daarna bracht de band meerdere albums uit, en scoorde ze grote hits met o.a. ‘Out Of My Bed’, ‘All My Life’ en ‘Sweet Goodbyes’. In 2009 besloot de band te stoppen en gingen de bandleden ieder hun eigen weg. In januari 2019 kondigde de Nederlandse band Krezip aan na tien jaar terug te keren voor een optreden op Pinkpop en drie uitverkochte concerten in de Ziggo Dome datzelfde jaar. In oktober kwam het nieuwe album Sweet High uit welke binnen een week de Gouden Status kreeg.

Het concert in 013 is op 15 mei in 013, eenmalig vooralsnog.