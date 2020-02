Tom Robinson komt exclusief naar de Kursaal in Oostende

De Britse zanger/bassist Tom Robinson wordt in 2020 zeventig jaar en viert dit met een exclusief concert voor België in Kursaal Oostende. De Londense songwriter is meest bekend voor zijn internationale hits ‘2-4-6-8 Motorway’, ‘Glad To Be Gay’, ‘Listen To The Radio’ en ‘War Baby’. Daarnaast schreef Tom songs voor onder andere Peter Gabriel, Elton John, Manu Katché en anderen.

Tom volgde school in de (Quaker) Friends School in Essex, even onderbroken door een internaat-school in Frankrijk op z’n 14e. Na een depressie en zelfmoordpoging in 1966 (Tom ondekte zijn homosexualiteit op zijn 13e toen dit in Engeland nog als een misdaad aanzien werd) bracht hij de zes daaropvolgende jaren door in de Finchden Manor community (therapeutische gemeenschap voor jongeren met emotionele problemen) in Kent. In 1976 vormde hij de Tom Robinson Band (zijn tweede band, na het folky ‘Café Society’ waarmee hij Ray Davies van The Kinks als producer weet te strikken) en werd één van de eerste voorvechters voor Rock Against Racism en een levenslange support voor Amnesty International en de Holebi-beweging.

De eerste single “2-4-6-8 Moterway” wordt direct een hit en ‘Glad To Be Gay’ doet het nodige stof opwaaien, onder andere door de ban van BBC-radio. Na het uiteenvallen van de Tom Robinson Band en het niet verhoopte succes van zijn derde band Sector 27, trekt hij in het begin van de jaren 80 gedesillusioneerd naar Hamburg waar hij ‘War Baby’, ‘Listen To The Radio’ en andere singles opneemt en zijn solo-carrière met succes uitbouwt. Hij releaste tot nu toe 14 originele albums sinds 1978 plus verschillende compilaties en Live-CD’s. In 1994 haalde hij de Engelse pers na zijn outing als bi-sexueel en woont nu in zuid London samen met zijn vrouw Sue en twee kinderen.

Sinds 1985 werkt Tom Robinson voor de BBC als radio-presentator op de verschillende BBC-radio-stations en kreeg hiervoor in 1997 en 2012 onderscheidingen. In zijn programma’s probeert hij nieuw jong talent te lanceren en ondersteunen. Tom Robinson is populair in België en heeft met ons land een speciale band; hier viert hij af en toe besloten fan-concerten (enkel voor wie op zijn mailinglist staat) onder de noemer ‘Castaway Party’. Tom spreekt ook een aardig woordje Nederlands en in zijn concert-setlist staat ook een bekende Vlaamse hit zoals “Eenzaam zonder jou”.

Ook met Oostende heeft Tom nog een speciale band …. zijn trouwe technieker en zijn helaas in 2014 overleden tourmanager Roger Christiaens kwam uit Oostende. Een uniek concert in het Kursaal van Oostende, want Tom komt op 16 mei naar de Kursaal.