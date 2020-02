Dionne Warwick komt naar de Koningin Elisabethzaal

Zesvoudig Grammy-winnares Dionne Warwick komt dit najaar naar België in het kader van haar afscheidstournee. “After almost six decades I’ve decided it’s time to put away from touring trunk and focus on recording, one off concerts and special events. I still love performing live, but the rigours of travelling every day so far from home, sleeping in a different hotels each night, one concert after the other, is becoming hard. So, I’ve decided to stop touring on that level in Europe…. But I’m not retiring!” aldus Dionna Warwick.

Haar 60-jarige buitengewoon glansrijke oeuvre en verbluffende carrière is indrukwekkend te noemen: 56 nummers in de hitlijsten, meer dan 100 miljoen verkochte albums en diverse lifetime achievement awards. Op het podium is de 79-jarige Warwick nog steeds in staat om harten te doen smelten met hits als ‘I Say a Little Prayer’, ‘Heartbreaker’ en ‘I’ll Never Love This Way Again’.

Het belooft een bijzondere avond te worden op 19 oktober in de Koningin Elisabethzaal. Onder meer de klassiekers van het gevierde trio Warwick, Burt Bacharach en Hal David – denk maar aan I Say A Little Prayer, Do You Know The Way To San Jose, Anyone Who Had A Heart en Walk On By – komen aan bod. Met She’s Back – One Last Time komt ze op 19 oktober 2020 naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.