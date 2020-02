Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: The Teskey Brothers in Paradiso.

Concerttip maandag 3 februari: The Teskey Brothers in Paradiso

Wanneer je luistert naar The Teskey Brothers, zou je denken dat dit het werk is van een jaren ’70 blues- of soulzanger uit Memphis. Zanger Josh Teskey en zijn band zijn echter een groep twintigers uit een dorp net buiten Melbourne. Gewapend met een doorrookte whiskeystem en een onweerstaanbare groove maken ze een rauwe combinatie van soul en blues, aangevuld met een vleugje southern-rock. Het zeer goed ontvangen debuutalbum ‘Half Mile Harvest’ wordt opgevolgd door ‘Run Home Slow’, een album waarbij alle leden hebben bijgedragen aan het schrijven van de muziek en teksten en zo hun collectieve stem laten horen.