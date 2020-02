3 februari, de verjaardag van Johnny “Guitar” Watson

Vandaag, 3 februari, zou de in Houston, Texas geboren John Watson, Jr. bij ons beter bekend als Johnny “Guitar” Watson, 75 jaar geworden zijn. Johnny “Guitar” Watson was een Amerikaanse blues- en funk gitarist en zanger. Hij was een flamboyante showman en gitarist in de stijl van T-Bone Walker, Watson nam in de jaren ’50 en ’60 een aantal nummers op met matig succes.

Zijn creatieve wedergeboorte had hij in de jaren ’70 met disco en funk muziek en scoorde hits als ‘Ain’t That a Bitch’, ‘I Need It’ en ‘Superman Lover’. In ons land had hij het meeste succes met zijn uit 1977 daterende hit ‘A Real Mother For Ya’.