Concerttip zondag 2 februari: Steel Panther in TivoliVredenburg

Death To All But Metal, dat is het motto van de Amerikaanse glammetalband Steel Panther. Koud bier, hete vrouwen, hardrock en nog meer koud bier en hete vrouwen, daar draait het om bij dit getoupeerde gezelschap dat rechtstreeks uit de eighties lijkt te zijn geteleporteerd. Met hun tongue-in-cheekmetal laten ze de tijden van Skid Row, Ratt en Poison herleven, maar inmiddels zijn ze stiekem zo goed dat niemand meer weet of het nog een parodie is. Eind september verscheen hun nieuwe (vijfde) album, waarvan de titel zomaar het nieuwe motto van de band zou kunnen worden: Heavy Metal Rules!