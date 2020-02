2 februari, de verjaardag van Shakira

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, geboren op 2 februari 1977 te Barranquilla, Colombia viert vandaag haar 43e verjaardag. Shakira, Colombiaans singer-songwriter, danseres, producer, choreografe en model bracht begin jaren ’90 haar debuut album uit, getiteld ‘Magia’. Na de release van haar 5e album (‘Laundry Service’ 2001) kwam ze pas echt in beeld met de best verkochte single van 2002, ‘Whenever, Wherever’.

Na ‘Whenever, Wherever’ had Shakira nog een aantal hits waaronder ‘Hips Don’t Lie’, ‘Underneath Your Clothes’, ‘Objection (Tango)’, ‘Beautiful Liar’ (met Beyoncé) en haar officiële 2010 FIFA World Cup hit ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ dat de best verkochte World Cup track aller tijden is geworden. Met meer dan 550 miljoen hits op YouTube staat de bijbehorende clip in de top 10 van de best bekeken clips.