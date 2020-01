Monique Klemann lanceert soloplaat ‘Lovers In Motion’

Op vrijdag 6 maart brengt Monique Klemann haar derde soloalbum uit, getiteld ‘Lovers In Motion’. Het is een eigenzinnig album waarop de liefde in alle toonaarden bezongen wordt. Muzikaal gezien is ‘Lovers In Motion’ een mix van pop en soul, beïnvloed door jazz. Dat deze formule werkt, blijkt uit het feit dat de eerste single track van het album, ‘I’m Not In Love’ (2019) – een cover van een van de grootste hits van 10CC – meer dan 1 miljoen streams behaalde op Spotify. De nieuwe single ‘Running Up A River’ is vandaag verschenen.

Het album is geproduceerd door J.B. Meijers (o.a. De Dijk, The Common Linnets). Monique is verguld met het resultaat. “Het is J.B. gelukt om mijn stem licht, helder, lyrisch, funky en soms zelf dreigend te laten klinken in waanzinnig mooie producties die geen enkel moment vervelen.”

Met Richard Jansen van Fatal Flowers zingt Monique het duet ‘In Love’, een Engelstalige bewerking van het door Daniel Lohues geschreven ‘Verliefd’. “Ik was altijd al een beetje verliefd op dit liedje van Daniel Lohues. Ik wist dat het te gewoon zou klinken met alleen mijn stem en daarom heb ik Richard gevraagd om het als duet met mij te zingen.” Richard en Monique waren ooit bandgenoten, voordat hun gezamenlijke band opsplitste in Fatal Flowers en Lois Lane.

Vrije vogel

Zoals ze eerder al deed voor zowel Lois Lane als eerdere soloprojecten, schreef Monique zelf ook aan ‘Lovers In Motion’. Het samenbrengen van verschillende stijlen en invloeden levert een unieke internationale sound op, die het herkenbare stemgeluid van Monique naar een nog hoger niveau tilt. “Als een vrije vogel wilde ik landen op wat voor aantrekkelijk stukje muziek dan ook. Songs met verschillende stemmingen, maar met éen sound.”

Over Monique Klemann

Sinds eind jaren ’80 is Monique Klemann niet weg te denken uit de Nederlandse muziekscene. Met haar in 1984 opgerichte band Lois Lane scoorde zij hit na hit, platina albums en toerde zij met niemand minder dan Prince door Europa. Dat Monique een veelzijdig artiest is, blijkt uit haar uiteenlopende oeuvre. Waar de muziek van Lois Lane vooral onder het popgenre te scharen is, heeft haar succesvolle eerste soloalbum ‘On Patrol’) 2007 een jazzy sfeer en haar tweede soloalbum ‘Coool’ (2016) een meer sensuele en groovy sound. In 2013 verscheen een nieuw album van Lois Lane, getiteld ‘As One’.