Lynyrd Skynyrd brengt afscheidstour exclusief naar 013

In 2019 gaf de Amerikaanse Southern rockband Lynyrd Skynyrd aan ermee te gaan stoppen. De ‘Last Of The Street Survivors Farewell Tour’ bracht ze toen naar het Holland International Blues Festival in Grolloo. Goed nieuws voor de fans, want de band gaat tóch nog een clubshow doen in Nederland! Op donderdag 16 juli speelt Lynyrd Skynyrd exclusief in 013. Het is de eerste clubshows sinds 1996 en pas de derde Nederlandse show sinds dat jaar.

Het verhaal van Lynyrd Skynyrd moge bekend zijn. De Sounthern rock-, hardrock- en bluesband uit Jacksonville, Florida had gigantische successen in de jaren 60 en 70. En ook anno 2020 zijn nummers als ‘Sweet Home Alabama’, ‘Free Bird’ en ‘Simple Man’ bij iedereen bekend. Bij een tragisch helikopterongeluk in 1977 kwamen zanger Ronnie van Zant, gitarist Steve Gaines en achtergrondzangeres Cassie Gaines om het leven. Lynyrd Skynyrd hield direct op te bestaan.

Tien jaar later (1987) maakte Lynyrd Skynyrd succesvol een doorstart. In 2006 werden ze toegevoegd aan de Rock ‘n’ Roll Hall of Fame. Hoewel de band veel tourde in hun thuisland werd Nederland veelal overgeslagen. In 1996 stonden ze in Utrecht met een clubshow en in 2003 waren ze op het Arrow Rock Festival te zien. Fans schrokken dus toen de band in 2019 aankondigde een Farewell Tour te gaan doen. Zullen ze überhaupt nog naar Nederland komen?

Ja dus. De band gaf een festivalshow in 2019 op het Holland International Blues Festival. Maar ze doen zelfs nog een clubshow, de eerste sinds 1996 (bijna 25 jaar)! Op donderdag 16 juli 2020 staat Lynyrd Skynyrd exclusief in 013 Poppodium te Tilburg. Een unieke kans om de band in een club te zien én meteen de afscheidsshow van Nederland. Tickets kosten €60,40 (incl. servicekosten) en gaan vanaf zaterdag 1 februari om 10:00 uur in de voorverkoop.