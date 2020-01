Parkstad Theater blij met optreden Floor Jansen

Vele van jullie zullen denken: Wie is Floor Jansen?

Ze was eigenlijk de grootste onopvallende zangeres van Nederland. Maar sinds kort weet bijna iedereen wie Floor Jansen is. Wereldberoemde zangers in het buitenland, tot voor kort onbekend in Nederland. Toen Floor Jansen meedeed aan het tv-programma de Beste Zangers, ging iedereen op het puntje van zijn stoel zitten en dacht iedereen wie is deze zangeres? Nederland wist niet wie dit talent was.

Nederland stond op zijn kop en was wakker geschud door haar stem, een mooie dame en een hoog stembereik. Iedereen was verbaasd toen deze metal rockchick en met Henk Poort het opera nummer Phantom of the opera een duet ging zingen, een geweldige samensmelting van van Metal rock en Opera, De nieuwe ontdekking was een feit.

Floor is al jaren zangeres bij de Finse metal band Nightwish. Ze woont in Zweden en geeft vele optredens in Noorwegen Zweden Finland waar ze waanzinnig populair zijn.

Inmiddels hebben ze 9 miljoen albums verkocht en treden ze over de hele wereld op in enorme stadions en muziekarena’s. De band Nightwish weet hoe je podiums kunt vullen met duizenden muziekfans, iets waar alle artiesten van dromen om dit te kunnen realiseren.

Het gaat zo goed dat de Nightwish Show in November dit jaar in het Ziggo Dome al is uitverkocht.

Het wordt een druk jaar voor Floor Jansen: een solo tour maken in Nederland, er komt een nieuwe studio album uit van Nightwish dit voorjaar met de naam Human en de volgende Nature op 10 april van dit jaar, en ze gaan met Nightwish een wereldtournee voorbereiden.

Doordat Floor Jansen zo erg booming was, werd ze in de wandelgangen ook al genoemd als eventuele songfestivalkandidaat in Nederland, maar uit eindelijk is toch niet voor Floor gekozen, waarschijnlijk toch door een te druk programma.

De muziekliefhebbers komen om Floor in het echt te horen zingen in De Rabozaal in het Parkstad Theater in Heerlen, de zaal stroomt vol met verschillende enthousiaste metalrockliefhebbers van verschillende leeftijden.

Floor kwam het podium op met een mooi aangepaste jurk met glitters en een leren broek eronder, ze zag er top uit, iedereen was muisstil, ze begroette het publiek en was blij dat iedereen was gekomen voor haar.

Ze opende haar solotour in Heerlen met een song Ever Dream uit 2002 van haar band Nightwish.Al snel erna volgde de song Vilja lied uit operette ‘Die Lustige Witwe ‘van Frans Léhar, hier kan je zien dat Floor goed in is bruggen bouwen tussen verschillende stijlen muziek.

Floor vertelde ook dat ze de jurk die ze aan had ging verloten. Als mensen bij de merchandise wat kochten, trok Floor een nummer en de winnaar kreeg in deel 2 van de show de jurk.

Henk Poort kwam in deel 1 van de show ook een duet zingen met Floor met het nummer Sweet Curse van het Revamp-album uit 2010.

Voor de pauze deed Floor een cover van het nummer Winner. Ze vertelde dat dat haar favoriete cover was van haar Beste zangers-collega Tim Akkerman.

Floor geniet van alles wat er nu gebeurt. Gisteren nog in Hilversum een studio-optreden, vandaag doet ze in Heerlen in Parkstad een middag- en een avondvoorstelling, in totaal 2200 mensen over 2 voorstellingen. Het is echt druk vertel de Roadmanager van Floor mij.

In deel 2 start Floor Jansen met het mooie nummer ‘Shallow’ van Lady Gaga, men verwacht stevige metal maar Floor is van alle markten thuis. Dat blijkt uit de verschillende muziekstijlen die ze ten gehore brengt aan haar publiek.

Van Nightwish tot After Forever met de song Strong is Floor op het lijf geschreven.

Ook gaat ze uit haar comfortzone met een Spaans liedje Que se Siente, ook dit is weer een cover van een ander toptalent uit de beste zangers, namelijk Rolf Sanchez.

Ook werd er gedacht aan een wat oudere song, namelijk een cover van Simon en Garfunkel, The Sound of Silence, die wederom prachtig werd gezongen door Floor.

Het concert werd afgesloten met het door Andrew Lloyd Weber gecomponeerde stuk The Phantom of the Opera, samen met Henk Poort,

Het klonk als een klok, een fantastische sluitstuk.

Het publiek ging met een goed gevoel huiswaarts en iedereen die Floor live heeft zien optreden is meteen fan. Nederland is weer een supertalent rijker.

foto’s: Patrick Strouken