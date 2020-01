26 januari, de verjaardag van Andrew Ridgeley

Vandaag viert Andrew John Ridgeley, geboren op 26 januari 1963 te Windlesham, Surrey zijn 57e verjaardag. Andrew Ridgeley, veel mensen zullen nu zeggen, “Wie is dat?”, maar als ik vertel dat hij deel uitmaakte van het in de 80’s zeer succesvolle duo Wham! dan gaat er waarschijnlijk wel een lichtje branden. Andrew Ridgeley richtte samen met George Michael het duo op in 1981, vanaf hun eerste single ‘Young Guns (Go For It!)’ volgden nog veel hits waaronder ‘Wham Rap! (Enjoy What You Do)’, ‘Club Tropicana’, ‘Wake Me Up Before You Go-Go’, ‘Freedom’ en het nummer dat mogelijk het vaakst in de hitlijsten heeft gestaan, ‘Last Christmas’.