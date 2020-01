Thundercat komt met nieuw album

Begin april verschijnt het nieuwe album van Stephen Lee Bruner, beter bekend als Thundercat. ‘It Is What It Is’ is geproduceerd door Flying Lotus en Thundercat en bevat samenwerkingen met Dolla $ign, Childish Gambino, Lil B, Kamasi Washington, Steve Lacy, Steve Arrington, BADBADNOTGOOD, Louis Cole en Zack Fox. Dit is het vierde album en vervolg op het succesvolle ‘Drunk’ (2017), waarmee hij zich manifesteerde als serieuze speler in het popcircuit.

“This album is about love, loss, life and the ups and downs that come with that,” aldus de bas virtuoos. “It’s a bit tongue-in-cheek, but at different points in life you come across places that you don’t necessarily understand… some things just aren’t meant to be understood” vertelt hij over ‘It Is What It Is’. Voor zijn nieuwste single ‘Black Qualls’ werkte hij samen met Steve Lacy (The Internet) en funkicoon Steve Arington en heeft het de typische Thundercat groove zoals we van hem gewend zijn. Het nummer is een ode aan de artiesten die hem hebben geïnspireerd. ‘It Is What It Is’ ligt vanaf 3 april in de winkels.