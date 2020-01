Donnie en Frans Bauer brengen ‘Geen Centen Maar Spullen’ uit

De langverwachte samenwerking tussen ‘De Fenomeen’ Donnie en ‘Stack Sjouwer’ Frans Bauer is een feit. Deze week vertelden ze bij Jinek al over het ontstaan van hun duet ‘Geen Centen Maar Spullen’. De videoclip, waarin het duo samen op de markt geniet van een haring en kibbeling, is nu reeds online te zien.

Dat de twee artiesten zouden gaan samenwerken zat er al langer aan te komen. Het duo raakte in gesprek nadat Frans Bauer op Instagram liet weten fan te zijn van Donnie’s single ’Kwijt’. Hierna nodigde hij Frans uit om in zijn clip van Barry Hayze te spelen. Ook bracht Donnie vorig jaar een eigen versie van ‘Heb Je Even Voor Mij’ uit: ‘Heb Je Jonko Voor Mij’. Deze track ging viral en kreeg een legendarische reactie van Frans: “Goeie beat klinkt keivet!! Maar wat is jonkoo???”.

“Ik ben zeer vereerd om samen te werken met Frans Bauer alias de stack sjouwer en blij dat ik met hem popgeschiedenis kan schrijven. Op spiritueel niveau zitten we op 1 lijn alleen zijn pols is net wat kouder.”

– Donnie