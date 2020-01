12 januari, de verjaardag van Zack de la Rocha

12 januari 1970 werd in het Californische Long Beach Zack de la Rocha, de zanger van Rage Against The Machine geboren die in 1992 doorbrak met het gelijknamige album dat inmiddels bij de 500 beste albums aller tijden staat. De grote hits van het album, ‘Bombtrack’, ‘Bullet in the Head’, ‘Freedom’ en voornamelijk ‘Killing in the Name’, zijn nog steeds van grote invloed binnen de door hem bekend geworden rapcore. Zack verliet de band na het album ‘Renegades’ in 2000 om een solocarrière te starten en de rest van de band ging met Soundgarden-Frontman Chris Cornell door als Audioslave.

Toen Cornell zich in 2007 ging richten op zijn solocarrière maakte De la Rocha bekend terug te komen als zanger van Rage Against The Machine, tot vreugde van de fans. Ondanks de reunie heeft de band sinds ‘Renegades’ geen nieuwe muziek uitgebracht. In 2011 ging de band dan ook weer uit elkaar. Zack zit sinds 2008 bij de band One Day as a Lion.

Zack wordt vandaag 50 jaar.