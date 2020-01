Sam Feldt werkt samen met Sigma en Gia Koka op nieuwe single ‘2 Hearts’

Na het grote succes van ‘Post Malone’ met meer dan 240 miljoen streams wereldwijd en gouden platen in onder andere de U.S., de U.K. en Nederland, komt Sam Feldt vandaag met zijn nieuwe single en feel-good anthem ‘2 Hearts’.

Voor de track werkte Sam samen met het Britse duo Sigma, bekend van hits als ‘Nobody To Love’ en hun collabs met sterren als Take That en Rita Ora, en singer-songwriter Gia Koka. Gia heeft als songwriter al meerdere grote tracks op haar naam staan, waaronder de internationale hit ‘Crazy’ van Lost Frequencies en Zonderling.

Vanaf het eerste moment weet je door het iconische geluid van de blazers dat je te maken hebt met een nieuwe track van Sam Feldt. Voeg daar Gia Koka’s zachte stemgeluid, een verhaal over liefde en tropische klanken aan toe en je hebt de perfecte positieve track om 2020 mee te starten.