9e Editie ‘REMEMBER PHIL & GARY’ op 31 januari in Culemborg en 1 februari 2020 in Weert

Het evenement Remember Phil & Gary met de eerste editie in 2012 is opgezet door Peter Vleeshouwers als eerbetoon aan Philip Parris Lynott en Robert William Gary Moore. Beide Ierse muzikanten lieten een enorme erfenis aan tijdloze muziek na (met Thin Lizzy maar ook solo) die miljoenen mensen over de hele wereld heeft geïnspireerd en dat nog steeds doet. Tijdens de 9e editie zullen drie bands optreden.

– Gary Moore Tribute Band (met muzikale leider Marcel Coenen, bekend van o.a. Ayreon). Na de uiterst succesvolle optredens op Remember Phil & Gary in 2019 maar ook op Culemborg Blues 2019 zijn we erg trots deze band opnieuw op onze podia te mogen verwelkomen;

– Ode to Philomena, een akoestisch gelegenheidstrio bestaande uit de gitaristen Cyrill Willems en Gert-Jan Roemen en zangeres Esther van Riesen, die Philomena Lynott (de moeder van Phil die vorig jaar op 88 jarige leeftijd overleed) muzikaal zullen eren;

– Limehouse Lizzy (UK) Onder de kenners bekend als de allerbeste Thin Lizzy tribute band ter wereld!

Wederom twee avonden

Net als vorig jaar zijn er twee Remember Phil & Gary avonden. De positieve feedback die de organisatie vorig jaar uit verschillende hoeken kreeg heeft tot gevolg gehad dat er in 2020 wederom in zowel Weert als in Culemborg genoten kan worden van de muziek van Thin Lizzy en Gary Moore. In Weert zijn we te gast in de altijd bomvolle Bosuil en in Culemborg is de direct naast het station gelegen Gelderlandfabriek de locatie voor de feestelijkheden.

Opbrengst

Ook deze edities zal er weer een loterij zijn waar unieke prijzen te winnen zijn. De opbrengst van beide avonden is bestemd voor het Roisin Dubh Trust fonds, dat is (mede-) opgericht door Philomena Lynott om enerzijds de gedachtenis aan haar wereldberoemde zoon in ere te houden, maar anderzijds vooral om jonge muzikanten te ondersteunen. De kaartverkoop is inmiddels begonnen via (o.a.) de websites van de zalen: