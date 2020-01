Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Harry Hendriks in Muziekgebouw Eindhoven.

Concerttip maandag 6 januari: Harry Hendriks in Muziekgebouw Eindhoven

Harry Hendriks speelt zijn debuutalbum ‘About Time’ met zijn vaste crew Arthur Lijten (drums), Mike Roelofs (toetsen) en Guus Bakker (bas). Eigentijdse songs die de sporen dragen van Hendriks’ lange staat van dienst. Na 15 jaar touren met Gerard van Maasakkers langs de Nederlandse theaters en diverse tribute-projecten, waaronder Paul Simon’s ‘One Trick Pony’, werd het tijd voor eigen werk.

Naast dit Engelstalig album zijn ook verschillende Nederlandstalige liedjes gemaakt, deze worden apart uitgebracht en zullen tijdens dit concert ook gespeeld worden. About Time verwijst enerzijds naar ‘de hoogste tijd’ voor een debuutalbum maar ook naar liedjes over ‘tijd’ in brede zin, wat is geweest en wat nog komen gaat…