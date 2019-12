Black Cat Biscuit & Dave Warmerdam Band openen nieuw bluesjaar BluesinWijk

Vrijdagavond 10 januari opent BluesinWijk het nieuwe bluesjaar met de winnende bands van de Belgische en Nederlandse Blues Challenge. Twee absolute topbands, die garant staan voor een feestelijke, dansbare en vlammende Nieuwjaar party.

Uit België Black Cat Biscuit. Geen platgetreden paden of grijs gespeelde covers bij Black Cat Biscuit, maar een verrassende, bij wijlen hitsige cocktail van frisse nummers gemarineerd in een ‘special gumbo hot sauce’ gebracht door vijf gedreven muzikanten! Ze speelden de voorbije jaren op heel wat bekende festivals en in Clubs zoals Swing Wespelaer, Hageland Blues, Hookrock Diepenbeek, Blues Festival Hoogeveen, Bluesnight Geleen, Route 66 in Verviers, wonnen the Belgian Blues Challenge 2018, brachten in 2019 een eerste album uit en behaalden de 4de plaats op de European Blues Challenge 2019 op de Azoren. De band bestaat uit Yasser, bandleider, zang en gitaar, Patrick ‘P.Daddy Alley’ Indestege op contrabas, Jeffrey Gijbels op drums, Stanley Patty op gitaar en Mark Sepanski op mondharmonica.

Van Nederlands bodem de Dave Warmerdam Band. Bij de Blueskroegentocht op 30 november stond restaurant de Engel compleet op z’n kop met deze 5 jonge blues muzikanten. De band bestaat uit zangeres Janne Timmer, Dave Warmerdam op de elektrische piano en hammondorgel, drummer Rick van Voorst, Lars Hoogland op bas en virtuoos gitarist Sonny Ray. Keer op keer staat het publiek versteld van wat deze band in hun muziek weet te leggen en dat haarfijn weet over te brengen op de muziekliefhebbers in de zaal. Ze weten geweldige uitvoeringen te brengen van bekende blues nummers en hun prachtige eigen nummers sluiten daar naadloos op aan. Het lukt de band moeiteloos ook een jonger publiek mee te nemen in hun enthousiaste en energieke podiumpresentatie. Deze band is een must voor de liefhebber van blues, jazz en funk. Ze wonnen de Dutch Blues Challenge 2019 en zullen in 2020 Nederland vertegenwoordigen bij de International Blues Challenge in Memphis en de European Blues Challenge in Zaandam. Eind december 2017 bracht de band een eerste CD uit: ‘A Tribute To The Masters Of The Blues’. Hun nieuwe CD ‘Play’ is zojuist uitgekomen.