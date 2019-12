Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Waylon in het ATLAS Theater.

Concerttip donderdag 26 december: Waylon in het ATLAS Theater

Waylon gaat voor het eerst het theater in met zijn persoonlijke verhaal! Een verhaal wat al heel lang in hem borrelt en eindelijk er uit mag in de vorm die het verdiend: met muziek in het theater.

Het verhaal wat begint bij een jongetje van 8 jaar dat mee mocht met zijn ouders naar een Country avond omdat de oppas ziek was. Een triviaal moment waarop een grootse reactie volgde. “Op het podium speelde de West Virginian Railroad Band en ik mocht een klein stukje meedrummen. Na afloop kreeg ik een CD in handen en de mededeling dat als ik 1 liedje volledig kon meedrummen, ik drie weken later weer het podium op mocht. Drie weken lang heb ik tot bloedens toe geoefend op een shuffle. Eigenlijk is daar mijn echte fysieke liefde voor country begonnen…”

Wat volgde was een carrière die dwars door een bijzonder persoonlijk verhaal liep. Een verhaal wat zijn oorsprong vond in de liefde voor de Country en het verlangen om te ervaren waar over gezongen werd. Zijn eigen country biografie schrijven en begrijpen. Beleef samen met Waylon de liedjes die voor hem therapeutisch bleken en nog steeds zijn. Een prachtige muzikale reis langs Mount Rushmore waar hij in het mooie gezelschap verkeert van zijn collega rebellen. Vertrekkend vanuit Texas, Bakersfield, Memphis en Apeldoorn ontmoeten ze elkaar in Nashville, wat voor 1 avond past in een theaterzaal. Waylon met 7-koppige band (inclusief pedal steel guitar) en een verhaal dat vertelt moet worden!