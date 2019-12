Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Mozes and The Firstborn in Rotown.

Concerttip dinsdag 24 december: Mozes and The Firstborn in Rotown

Mozes and The Firstborn hebben de afgelopen tien jaar al het vreemde geraas en gerucht van het leven als band mee mogen maken. Tijdens de garage-explosie van begin dit decennium waren de Eindhovenaren een van de weinige bands ter wereld die louter sterke volwassen songs uit de pen lieten bloeden.

Dat bracht ze wereldwijde faam en een contract bij Burger Records: op het fantastische ‘Great Pile Of Nothing’ groeide de band verder door met een sound dat schatplichtiger is aan ‘Guided By Voices’ en ‘Pavement’. Het begin dit jaar uitgebrachte ‘Dadcore’ is terecht genomineerd voor een award, het album werd omschreven als een plaat die “luistert als een tape van een ninetieskid die zijn al zijn favoriete tracks achter elkaar heeft opgenomen”.

Helaas is ‘Dadcore’ ook meteen de voorlopige zwanenzang van Mozes and The Firstborn: nog één keer langs de clubs die de band in het hart gesloten hebben. Vanavond werpt het viertal een prachtige blik op een van de beste rockoeuvres van de afgelopen tien jaar. Op de dag dat Jezus geboren is welteverstaan, slaat Mozes in Rotown de pagina om: zelfs afscheid nemen doet Mozes and The Firstborn met ongekende klasse.