Intieme setting met John Corabi in Uden

De “Rock Journeyman” zoals John Corabi ook wel bekend staat heeft al heel wat bands en samenwerkingen gehad. Vanavond staat hij in de kleine zaal van de Pul in Uden. Voor de nieuwe fans is hij vooral bekend van The Dead Daisies waar hij dit jaar mee gestopt is. De oudere fans kennen hem vooral van Mötley Crüe, Union, The Cream of ESP. Deze avond ging een reis door zijn carrière worden met hits van al zijn vroegere projecten en de verhalen erachter.

Zoals hij begin dit jaar ook al te zien was in Weert zat hij ook vanavond alleen met zijn akoestische gitaar op het podium. Allereerst verontschuldigde hij zich aan het publiek, helaas had hij last van een verkoudheid maar hij beloofde er toch het beste van te gaan maken. De set begon met ‘Love (I Don`t Need It Anymore) van Union. In plaats van naar school te gaan ging Corabi vroeger ging hij pinnball spelen. het geld wat hij van zijn moeder kreeg ging in de jukebox. Het nummer wat hem van die tijd nog altijd bijstaat is ‘Who`ll Stop the Rain’ van CCR. Deze moest natuurlijk ten gehore gebracht worden.

Na een nummer van zijn oude band The Scream was het tijd voor wat werk van zijn laatste project The Dead Daisies. Na ‘Something I Said’ kwam de vraag of het publiek opgewarmd was, voor ‘Dead and Gone’ had hij de zang nodig van de fans. Toen John uit Mötey Crüe uit moest begon hij de band Union met Bruce Kulick. Kulick was op het zelfde moment uit KISS gezet dus de klik tussen de twee was snel gemaakt. ‘Dead’ was het nummer was ze schreven omdat eind jaren ’90 de hardrock weinig meer gedraaid werd op de radio. Het nummer wat een “fuck you” naar de radio was, werd juist een groot succes. “A lot of people ask me how I endend up with the Crüe guys” vertelde de

zanger. Het publiek stond met veel interesse te luisteren hoe hij een uitgebreid verhaal verteld over zijn ontmoeting met de band.

Hij heeft een album gemaakt met de band en daarvan kregen we ‘Misunderstood’ en ‘Hooligan`s Holliday’ te horen. John wilde graag na de show nog met iedereen op de foto en handtekeningen geven, “I wanna sign everything but no checks, penisses and men`s asses” wilde de zanger nog even duidelijk maken. Na ‘Drive’ van The Cars kregen we ‘Man in the Moon’ van The Scream te horen. Na dit nummer beloofde hij snel terug te komen om met iedereen op de foto te gaan.

Voor alle fans van Corabi zijn oudere bands was dit toch wel een erg mooie avond. De beste nummers van zijn bands had hij uitgekozen en bij velen ging dit gepaard met een mooi verhaal. Ongeacht zijn verkoudheid wist hij er nog een erg mooie show van te maken die net snel vergeten wordt.

Foto’s (c) Emily Parry / Maxazine