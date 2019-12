David Guetta, Tyga, James Arthur en Fatboy Slim onder eerste namen EXIT Festival 2020

Het Servische EXIT Festival maakt de eerste 20 namen bekend voor haar 20-jarig jubileum. Onder meer David Guetta, Tyga, James Arthur en Fatboy Slim reizen komende zomer af naar het 18-eeuwse Petrovaradin Fort te Novi Sad – de locatie waar het award winnende EXIT Festival jaarlijks plaatsvindt. Het jubileum wordt van 9-12 juli 2020 groots gevierd met ‘EXIT 2.0’.

EXIT is geen onbekend terrein voor wereld-dj David Guetta, die daarom niet kon ontbreken op het affiche voor de jubileumeditie. Ook de legendarische dj en producer Fatboy Slim heeft een groot onderdeel uitgemaakt van de 20-jarige geschiedenis van EXIT en keert in 2020 terug naar het Petrovaradin Fort. Rapper Tyga en de populaire Engelse singer-songwriter James Arthur maken tevens hun opwachting op de Main Stage van EXIT 2020.

Vanuit de elektronische scene zijn onder andere nieuwe generatie EXIT-sterren als Boris Brejcha, ARTBAT, Meduza en ZHU aangekondigd. Liefhebbers van metal en harde gitaren kunnen terecht bij de Braziliaanse band Sepultura, de New Yorkse (Method of Destruction), de Russische metalheads Moscow Death Brigade en andere stevige bands als Crippled Black Phoenix, She Past Away en Bury Tomorrow. Tot slot keren oude bekenden als Bristol art-rockers Kosheen en het live bass trio Roni Size and LTJ Bukem terug naar Servië voor een speciale EXIT-reünie.