Cathy Grier & The Troublemakers – I’m All Burn

Met haar muziek heeft Cathy Grier de afgelopen vier decennia de halve wereld afgereisd. Geboren in Connecticut brachten haar reizen haar in Florida, Frankrijk, New York en nu in Sturgeon Bay, Wisconsin. In Frankrijk schreef zij mee aan een nummer 1 hit en in New York trad zij op in de gangen van de metro en was zij bekend als de NYCsubwaygirl. Dit is in het kort haar biografie, de uitgebreide versie ervan zou een volledig blad papier in beslag nemen.

Onlangs verscheen haar dertiende cd ‘I’m All Burn’ met daarop zestien nummers, waarvan vijftien door haar zelf zijn geschreven of meegeschreven. De enige cover is Bobbie Gentry’s ‘Ode To Billie Joe’. Haar band, The Troublemakers, bestaat uit Howard Levy (harmonica), Billy Flynn (gitaar, harmonica), Greg Koch (gitaar), Steve Cohen (harmonica), Jimmy Voegeli (toetsen), Pat MacDonald (harmonica) plus een 5-koppige blazerssectie. Muzikaal bevinden we ons midden in de soulvolle en rockende blues. De teksten zijn een weerspiegeling van haar leven en ervaringen en bevatten onderwerpen als geluk en pech, liefde en teleurstelling, overwinning en pijn. Kortom: het leven.

Titels als ‘I’m All Burn’ (over geleden pijn), ‘Get Me Away’ (einde van een relatie) en ‘Key To My Survival’ (overleven) zeggen al genoeg. Gesteund door een uiterst competente band brengt Cathy Grier haar nummers met overtuiging. Nummers die wat mij betreft een bijzondere vermelding verdienen zijn de prachtig ballade ‘Easy Come Easy Go’, het bluesnummer ‘Happiness Blues’ en het solo gespeelde ‘Cathy’s Bike Song’, waarin zij zich uitleeft op de cigarbox gitaar. Een fantastisch mooi album. Zeker waard om te worden aangeschaft. (8/10) (eigen beheer)