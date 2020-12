24 december, de verjaardag van Lemmy Kilmister

Op kerstavond 1945 werd in het Engelse Stoke-on-Trent de cultheld en zanger en bassist van Motörhead, Ian Fraser (Lemmy) Kilmister, geboren. Lemmy werkte als roadie voor onder anderen Jimi Hendrix, en stapte na wat kleine bandjes in 1971 in de succesvolle rockband Hawkwind. Na een ruzie over drugskeuzes stapte Kilmister in 1975 uit Hawkwind en richtte Motörhead op. De naam was het laatste nummer dat Kilmister voor Hawkwind schreef en verwijst naar de bijnaam voor amfetaminegebruikers, zijn favoriete drug op dat moment. Met Motörhead sprak Lemmy Kilmister zowel heavy metal- als punkliefhebbers aan en mogelijk was dat ook het succes dat de band tot een van de meest invloedrijke bands in de scene wordt genoemd.

Lemmy speelde naast Hawkwind en Motörhead ook samen met onder anderen Ugly Kid Joe, Slash, The Damned, Foo Fighters, Nashville Pussy Nina Hagen en The Ramones. Als het gaat om bekende hits van Motörhead kan je eigenlijk maar twee nummers opnoemen: ‘Ace of Spades’ en ‘Orgasmatron’. Beiden zijn dan ook veelvuldig gecovered door anderen en zijn ook beiden een lust voor het oor. Het album ‘Ace of Spaces’ wordt daarbij aangetekend als heavy metal-klassieker… Waar Kilmister al niet goed voor was.

Lemmy Kilmister overleed op 28 december 2015 aan de gevolgen van een agressieve vorm van kanker.