Candy Dulfer naar Doornroosje

Als onderdeel van haar wereldtournee keert saxofoniste Candy Dulfer terug naar Nijmegen voor een optreden in Doornroosje. Ze treedt op met een vernieuwde band en brengt – naast nieuwe versies van Candy-klassiekers – een aantal splinternieuwe nummers van haar komende album, dat naar verwachting in het najaar van 2020 verschijnt.

Candy Dulfer is over de hele wereld bekend – dankzij haar platinum debuutalbum ‘Saxuality’ (goed voor een Grammy-nominatie), meer dan 2,5 miljoen verkochte albums wereldwijd, sensationele optredens met de grootste sterren uit de pop- en jazzwereld, diverse nummer 1 hits in de USA en Europa, en haar legendarische liveshows.

Candy’s succes begon met samenwerkingen met Dave Stewart (de wereldwijde nummer 1 hit ‘Lily was here’) en natuurlijk Prince – waaronder zijn ‘Partyman’ video, de baanbrekende Musicology Tour en hun optreden bij de Grammy Awards met Beyoncé. Candy werkte verder samen – zowel in de studio als op het podium – met muzieklegendes als Van Morrison, Pink Floyd, Maceo Parker, Aretha Franklin, Angie Stone, Sheila E., Lionel Richie, Chaka Khan, Mavis Staples, Joss Stone, Living Colour en vele anderen.

Ondanks deze bijzondere samenwerkingen heeft Candy altijd voorrang gegeven aan haar solocarrière en bleef ze trouw aan haar liefde voor funk, jazz en – boven alles – live optreden, in de voetsporen van haar vermaarde en even zo eigenzinnige vader, saxofonist Hans Dulfer.

Candy Dulfer komt op 22 januari 2022 naar Doornroosje in Nijmegen.