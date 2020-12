BT The Artist strijdt tegen racisme op ‘Change’

BT The Artist is geboren en getogen in Dorchester, Massachusetts. Hij studeerde in 2008 af aan Fisher College, een privéschool in Boston, met een graad in psychologie. Ondanks die zware studie is de muziek hem altijd blijven trekken en verheft hij zijn stem nu door zijn muziek voor de slogan ‘Black Lives Matter’ te gebruiken.

Met zijn nieuwste nummer ‘Change’ wil hij de perceptie van racisme echt veranderen en de wereld bewust maken van het probleem. TV The Artist doet dat natuurlijk op psychologische wijze, maar absoluut muzikaal.

En dat met een belangrijk thema, begeleidt met een indrukwekkende clip, die je tot het einde moet afkijken voor een net zo indrukwekkende speech.