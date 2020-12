AJ Ongenae brengt Kerst en rock samen op ‘Christmas in the suburbs’

Canadees AJ Ongenae heeft duidelijk passie. Passie voor rock, pop en meer. Afkomstig uit Winnipeg, Canada, wist deze charismatische zanger en songwriter verbluffende melodieën te combineren met aanstekelijke hooks en geweldige arrangementen. Hij creëerde een pakkend, maar toch direct en edgy geluid.

Het is moeilijk te bepalen welk genre zijn muziek toe behoort, omdat hij de genregrenzen telkens weet te overschrijden. Het bijzondere aan het geluid van AJ is dat hij wordt beïnvloed door een groot aantal genres, waaronder rock, pop, metal, country, instrumentale- en symfonische muziek.

Het debuut van AJ Ongenae, ‘Blanket of Ghosts’, kwam begin dit jaar uit en werd goed ontvangen door het grote publiek. Oorspronkelijk begonnen als een eenmalige release, heeft het AJ’s solocarrière op laten leven en hij tourde in juni 2018 zelfs in Nederland.

Nu is AJ bezig met het opnemen van zijn tweede album getiteld “Midnight Rain”, dat naar verwachting in de zomer van 2021 zal verschijnen. Voor dat we daar zijn heeft AJ een eigen kerstSingle uitgebracht, peciaal voor Kerst 2020, ‘Christmas in the suburbs’.