8 december, de verjaardag van Jim Morrison

Welke held uit de muziekgeschiedenis kan je beter op 8 december bespreken dan de in 1943 geboren Jim Morrison? De in Florida geboren rocker wordt nog steeds gezien als een van de meest invloedrijke zangers uit de rockgeschiedenis.

De zanger van de Doors was misschien wel een van de grootste belichamingen van het begrip “Sex Drugs en Rock ‘n Roll”. Voordat hij op 3 juli 1971 in Parijs het leven liet probeerde Morrison vrijwel alles uit wat hem voorhanden kwam. Zijn ruige leven is hem uiteindelijk fataal geworden; Morrison overleed op 27-jarige leeftijd aan een overdosis drugs, hij ligt begraven op de begraafplaats Père-Lachaise in Parijs.

Morrison verhuisde in maart 1971 naar Frankrijk, mogelijk om te ontsnappen aan de toenmalige president Nixon die hem, volgens geruchten, gevangen wilde zetten wegens zijn protesten tegen de Vietnam-oorlog. De Doors lagen op dat moment eigenlijk al op z’n gat en presteerden zonder Morrison amper nog wat ze eerder wel voor elkaar kregen. De grootste successen van de Doors en Jim Morrison zijn natuurlijk ‘LA Woman’, ‘Riders on the Storm’ en het psychedelische ‘Light my Fire’.