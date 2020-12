Anneke van Giersbergen brengt nieuwe single uit: ‘My Promise’

Deze week verrastte muzikale duizendpoot Anneke van Giersbergen haar fans met een gloednieuwe single: ‘My Promise’. Het nummer is een voorproefje van haar nieuwe soloalbum

‘The Darkest Skies Are The Brightest’ dat op 26 februari van het nieuwe jaar verschijnt.

De albumtitel ‘The Darkest Skies Are The Brightest’ verwijst naar de gedachte dat je juist in de donkerste dagen van je leven tot de helderste inzichten komt. De noodzaak om dit album te maken drong zich aan Anneke op toen ze worstelde met onzekerheid rondom het voortbestaan van haar band VUUR en haar huwelijk onverwacht in een crisis belandde.

Ze trok zich terug in een huisje aan de bosrand met alleen een akoestische gitaar en wat opnameapparatuur, met als resultaat: een ontroerend en pijnlijk openhartig album. Zowel tekstueel als muzikaal legt Anneke haar ziel bloot in een intiem geheel van verhalende songs, ondersteund door akoestische gitaren, strijkers, blazers, slagwerk, verbonden door haar hypnotiserende stem. Dat Anneke uit deze crisis kwam met niet alleen een bijzonder nieuw album, maar ook een hervonden connectie met haar man, bewijst dat zelfs de duisterste dagen licht kunnen voortbrengen.

Sinds ze in 2007 afscheid nam als frontvrouw van de melancholische metalband The Gathering bewees Anneke van Giersbergen zich keer op keer als een muzikaal multitalent. Zo werkte ze samen met artiesten als Devin Townsend, Anathema, IJslandse folkgroep Árstíðir, Within Temptation, Arjen Lucassen, Amorphis, John Wetton en BLØF. Maar ze leende ook haar stem aan kindertheatervoorstellingen en iconische Efteling-producties. Vorig jaar vierde ze het 25-jarig jubileum van haar veelzijdige muziekcarrière en won ze de Buma Rocks! Export Award als succesvolste zangeres in het heavy-genre.