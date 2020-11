28 november, de verjaardag van Randy Newman

Randy Newman, geboren op 28 november 1943 te Los Angeles, Californië, viert vandaag zijn 77e verjaardag. Newman, Amerikaanse componist en zanger bracht gedurende zijn carriére meer dan 35 albums uit. Ook was hij verantwoordelijk voor de soundtracks van diverse films waaronder ‘If I Didn’t Have You’ uit ‘Monsters, Inc’ en verzorgde hij de muziek voor de film ‘Toy Story’.

Randy Newman – Short People

In 1977 scoorde Newman zijn grootste hit met ‘Short People’. Verschillende malen werd Newman bekritiseerd of zelfs voor de rechter gedaagd vanwege cynische teksten die door veel Amerikanen verkeerd begrepen worden. De tekst van ‘Short people’ schoot bij veel kleine mensen in het verkeerde keelgat.