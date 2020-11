Den Haag kiest en het Residentie Orkest speelt het favoriete kerstnummer

Onder het motto Share the Music roepen het Residentie Orkest en PAARD inwoners van Den Haag op om hun favoriete kerstnummer in te sturen. Van de winnende song maken musici van het orkest en zangers van Stage Your Voice een eigentijdse, Haagse uitvoering die op 18 december wordt uitgebracht.

Het Residentie Orkest en PAARD willen mensen tijdens de kersttijd muzikaal inspireren en gaan op zoek naar de favoriete kersthit van Den Haag. Ze roepen de inwoners van Den Haag daarom op hun favoriete kerstnummer in te sturen. Dat kan een traditionele ‘Christmas Carol’ zijn, een evergreen zoals ‘Stille nacht’, een Nederlandstalige hit zoals ‘Flappie’ of een klassieker zoals ‘Last Christmas’, ‘Feliz Navidad’ of ‘All I want for Christmas is You’.

De stembus sluit op 9 december. De winnende song wordt onder handen genomen door arrangeur Gijs Kramers. Hij heft enkele dagen om een arrangement te maken. Hiermee duiken de musici van het orkest de studio in van Paard. Op 18 december brengen PAARD en het Residentie Orkest de aangepaste versie uit van Den Haags favoriete kersthit!

Van 1 tot 9 december wordt Share the Music onder de aandacht gebracht van het Haagse publiek met teasers waarin leden van het orkest en Raquel van Stage Your Voice haar favoriete kerstliedje zingt. Daarmee roepen ze alle Hagenaars en Hagenezen op hun stem uit te brengen op hun favoriete kerstnummer.