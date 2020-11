RONDÉ neemt liefde onder de loep met ‘Real Feelings’

Liefde. Wat is dan liefde? Meer dan houden van, toch? Voor ‘Real Feelings’ heeft RONDÉ het thema grondig onder de loep genomen en gekeken wat liefde nou écht behelst. Het nummer, waarin het herkenbare, warme geluid van de band weerklinkt, is na ‘Get To You’ de tweede single van dit jaar.

Ook voor Rikki Borgelt, de zangeres en frontvrouw van de band, is die ware betekenis van liefde een thema geweest bij het schrijven van het liedje: “Real Feelings gaat over het feit dat ik wel eens worstel met het idee van liefde. Bestaat het of is het een illusie? Uiteindelijk willen velen van ons samen zijn en zijn we stiekem continu opzoek naar connectie. Meer dan eens eindigt het helaas teleurstellend. Wellicht is dat omdat we simpelweg ‘echte gevoelens’ in ons hoofd creëren. Een liefdes mirage. De vraag die ik mezelf meermaals heb gesteld: is deze connectie echt of probeer ik mezelf ervan te overtuigen dat dit een echte connectie is puur, omdat ik het graag zou willen?”

Voor RONDÉ was het afgelopen jaar extra uitdagend, gezien de veranderingen binnen de band. Van een vijftal werden ze een viertal en besloten ze muzikaal hun koers bij te stellen. Ze grijpen met hun nieuwe materiaal terug op het organische, warme bandgeluid van hun debuutalbum uit 2017.