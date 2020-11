Denko is geboren in Rotterdam en opgegroeid in Capelle aan den IJssel. Het is een artiest die vertelt over zijn visie en levenservaringen en dat doet hij onder anderen op zijn nieuwe track ‘All Day’. Anders dan dat de titel doet vermoeden, is Denko een Nederlandstalige zanger die zijn publiek met ‘Late Night’ en ‘Cash’ al vaker op het verkeerde been heeft weten te zetten.

‘All Day’ is nu uit, klinkt herkenbaar, maar heeft toch een eigen geluid, dat keer op keer weet te verrassen.