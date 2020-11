Vetnough komt met nieuwe single ‘Come Back Crows’

Vetnough (Julia Powell) is een solo-artiest uit Florida. Ze bracht haar eerste EP ‘Conversations’ van begin 2019 uit met voormalige bandleden Carlos Reyes en Christina Piasecki, evenals haar vervolg-EP, ‘Tired Sounds’, eind 2019. Nu is ze inmiddels verder gegaan als soloartiest, en Vetnough heeft haar muziek in het laatste jaar flink aangescherpt.

Haar minimale gitaar en cryptische zang, dat zichbovenop haar jaren 80-achtige synth-werk heeft genesteld, heeft haar stijl geëvolueerd tot iets dat vergeleken wordt met Alt-j, Mazzy Star en Depeche Mode. Vetnough maakte furore in haar Florida en ver daarbuiten, en is nu klaar voor de grote oversteek.

Hoewel ze slechts een soloartiest is, levert Vetnough altijd een meeslepende, hypnotiserende en volle uitvoering die het publiek opwindt en laat verlangen naar meer. Haar laatste track ‘Come Back Crows’ is nu uit en toont een krachtige stem die zeer zeker gewaardeerd gaat worden.