Sebastian Lightfoot slaat commerciële weg in met ‘Paradise’

De Nederlandse instrumentalist Sebastian Lightfoot is terug met een nieuw nummer, ‘Paradise’. In de afgelopen 20 jaar heeft Lightfoot meer dan 100.000 albums verkocht en 9 albums gemaakt in verschillende stijlen, als easy listening, latin, Indonesisch, kerst en synthpop. Zijn muziek wordt veel gebruikt door radioprogrammeurs, documentairemakers en in advertenties en zijn werk is bijzonder omdat hij een geweldige songwriter en arrangeur is.

De nieuwe single ‘Paradise’ heeft ook een leuke geanimeerde muziekvideo. In tegenstelling tot het eerdere werk van de Hoofddorper is ‘Paradise’ meer een commercieel instrumentaal pop / synthpopnummer, dat voor een breed publiek is gemaakt. Het is een opbeurend nummer dat steun geeft in deze vreemde tijden waarin we ons bevinden.

Het verhaal gaat over een jongen genaamd (Tim) die op een paradijselijk eiland stuit, en dan de kleine draken die hij daar aantreft voor zichzelf wil verzamelen en houden. Als een kleine Indiana Jones trekt hij verder en komt uiteindelijk boven op een berg bij een verlaten met science fiction achtige inscripties versierde ruïne uit waar hij onder anderen een zilveren draak tegenkomt. Nadat hij de drakenvrienden heeft ontmoet, heeft hij medelijden en laat hij de kleine draak vrij. Alles gemaakt in een sprookjesachtige stijl die we bij Lightfoot al aantroffen bij bijvoorbeeld de video van ‘Second Waltz’

Een mooie clip bij een net zo mooi instrumentaal popnummer, dat hier en daar wat richting Alan Parsons en Vangelis trekt waarmee Sebastian Lightfoot een nieuwe weg inslaat, die zeker naar meer smaakt.