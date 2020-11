De Spotify Maxazine België Playlist van 6 november 2020

Hij is er weer: De wekelijkse Maxazine België Playlist op Spotify. Iedere week weer vernieuwd met een aantal nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Een nieuwe lijst met de beste muziek van Belgische bodem, speciaal samengesteld voor jullie. Enkele nummers blijven staan, enkele nummers vervangen we door nieuwere, betere, maar in ieder geval: andere tracks. Vandaag de nieuwe lijst, die van vrijdag 30 oktober 2020.

Het schemerduister van de vroege ochtend gaf met elke stap die Bart verder het bos in liep een krachtige geur vrij van een melange tussen kastanje en de tot eeuwige eenzaamheid gedoemde rottende korstmossen die in mutualistische symbiose leefden op de omgevallen bomen. Het blauwe licht van de stervende nacht kleurde langzaam oranje door de eerste voorzichtige zonnestraal die de dauw oplichtte en het gecompliceerde web van een gewone doolhofspin in contrast tegen de effen achtergrond deed afsteken.

Bart haalde diep adem en liet zijn longen volstromen met de zuivere boslucht. Dit was pas leven. Kwart voor zeven. Er was verder niemand in het bos. Het was stil. Stiller dan goed was voor een mens. De stilte maakte hem kleiner, onzichtbaar bijna. Bewegen was onmogelijk. Elke stap die hij zette maakte zoveel kabaal dat hij zich schaamde voor zijn aanwezigheid. Daar stond hij dan, stil. Voor hem opende zich het bos en badend in de eerste zonnestralen gaf het heidelandschap een spectaculaire lichtshow. Bart zette zijn verrekijker aan zijn ogen, draaide langzaam de lens in focus en zag in de verte het edelhert dat zijn gewei aan een berkenboom schraapte. Zijn aanwezigheid deed er niet meer toe. Hij was een met de natuur om hem heen. Zijn geest vibreerde mee op 50 Herz en zijn gedachten waren leeg. Dit was zijn; Hier en nu, volmaakt stil.

Voorzichtig zocht hij zijn telefoon in zijn zak en duwde op de ‘play’ knop van de Spotify app. Draadloos, via bluetooth bereikte de muziek van de Maxazine Spotify Playlist zijn oren. Bart was erop geabonneerd en elke vrijdag om acht uur ‘s avonds wist hij dat er een vernieuwde lijst voor hem klaarstond, die hij dan mee kon nemen op zijn ochtendwandeling in het bos. Het volume minimaal om de natuur niet verder te verstoren. De muziek gaf verdieping aan zijn ervaring. Het leek of hij de muziek kon voelen tot in zijn kleinste en verst gelegen hersencellen. Deze week is hij er weer, een nieuwe Maxazine Spotify Playlist, met deze week nieuwe muziek van onder anderen Angèle (feat Dua Lipa), Het Zesde Metaal, Portland, TWOFVCE, Sylvie Kreusch, Tsar B en natuurlijk Regi, in samenwerking met Camille. Luisteren dus!