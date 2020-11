6 november, de verjaardag van Glenn Frey

Glenn Frey, geboren op 6 november 1948 te Detroit, Michigan zou vandaag zijn 72e verjaardag vieren. Frey, Amerikaans muzikant, zanger, tekstschrijver en acteur was het meest bekend als oprichter van de legendarische Eagles. Nadat hij in 1970 Don Henley leerde kennen richtte hij de Eagles op, samen traden ze voor het eerst op in Linda Ronstadt’s band tijdens haar tournee. De Eagles brachten in 1972 hun debuutalbum uit, getiteld ‘Eagles’. Frey speelde bij de Eagles gitaar, piano, keyboards, en zong samen met Don Henley. Na een enorme lading hits, waaronder ‘Take It Easy’, ‘Peaceful Easy Feeling’, ‘Tequila Sunrise’, ‘Already Gone’, ‘Lyin’ Eyes’, ‘New Kid in Town’, en ‘Heartache Tonight’, besloten ze in 1980 om ermee te stoppen, waarna Frey een succesvolle solocarrière startte.

Glenn Frey solo

Glenn Frey bracht in 1982 zijn solo debuutalbum uit en bleef daarna top 40 hits scoren als ‘The One You Love’, ‘Smuggler’s Blues’, ‘Sexy Girl’, ‘The Heat Is On’ (‘Beverly Hills Cop’), en ‘You Belong to the City’. Als lid van de Eagles won Frey 6 Grammy’s en 5 American Music Awards. De Eagles verkochten wereldwijd meer dan 120 miljoen albums, in 1998 trad de band toe tot de Rock and Roll Hall of Fame.

Glenn Frey overleed op 18 januari 2016, hij is 67 jaar geworden.