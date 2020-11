4 november, de verjaardag van Sean Combs

Sean Combs, geboren op 4 november 1969 te Harlem, NYC, viert vandaag zijn 51e verjaardag. Sean Combs, beter bekend als Puff Daddy, Diddy, en P. Diddy, is een Amerikaanse rapper, producer, acteur en ondernemer. Combs groeide op in Mount Vernon, New York. Hij was eerst werkzaam bij Uptown Records waarna hij in 1993 het label Bad Boy Records oprichtte. Combs bood The Notorious B.I.G. een contract aan en profiteerde van de artiesten die bij hem onder contract stonden.

De rapper bracht in 1997 zijn debuutalbum ‘No Way Out’ uit, dit album kreeg 7 keer de platina status en werd opgevolgd door albums als ‘Forever’ (1999), ‘The Saga Continues…’ (2001) en ‘Press Play’ (2006). In 2009 Combs formerde hij de groep Diddy – Dirty Money en bracht in 2009 het door critici goed ontvangen en commerciëel zeer succesvolle album ‘Last Train to Paris’ uit.

Combs won drie Grammy Awards en twee MTV Video Music Awards, en is de producer van MTV’s Making the Band. Als ondernemer bracht hij de kledinglijn Sean John en “Sean by Sean Combs” – waarvoor hij de Council of Fashion Designers of America award kreeg – op de markt, richtte hij een filmmaatschappij op en opende hij twee restaurants. In 2013 schatte Forbes Combs’ vermogen op 580 miljoen dollar, waarmee hij de rijkste hiphop artiest is.