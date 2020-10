30 oktober, de verjaardag van Otis Williams

Vandaag mag Otis Williams maar liefst 79 kaarsjes proberen uit te blazen. De singer-songwriter en producer was één van de oprichters van de legendarische Motowngroep The Temptations. Na wat kleinere successen met zijn eerste project Otis Williams & The Syberians, richtte hij samen met Melvin Franklin en Elbridge Bryant de populaire groep op. Met het aantrekken van Paul Williams en Eddie Kendricks was de samenstelling compleet maar zou de formatie nog vele malen gewijzigd worden.

Otis Williams enige originele Temptations lid

Tegenwoordig is Otis Williams, na het overlijden van Melvin Franklin in 1995, nog het enige originele lid van de groep. Hij treedt nog steeds op met The Temptations, soms in samenwerking met The Four Tops.