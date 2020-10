Jeffrey Halford & The Healers – Beware Of Worthless Imitations Vol. 1 (1999 – 2019)

Voor het grote publiek zijn Jeffrey Halford & The Healers nog steeds onbekend. Te onbekend naar mijn mening. Aan de kwaliteiten van de heren kan het niet liggen. Sinds een aantal jaar is het trio een vast bezoeker van Nederland en de omringende landen.

Zanger, gitarist Halford is een muzikaal verhalenschrijver, die je rustig op één niveau mag plaatsen met een John Hiatt. Daarnaast wordt hij al jaren gesteund door bassist Bill MacBeath en drummer, toetsenman Adam Rossi, die vaak de albums produceert in zijn eigen studio in San Francisco. Muzikaal zitten we ergens tussen rock, americana, blues en country. De grenzen vervagen wat bij deze band en zij hebben een heel eigen geluid. Dat de band indruk weet te maken blijkt wel uit het commentaar van Rolling Stone magazine, dat over Halfords kwaliteiten als liedjesschrijver zegt : “stellar impressionistic storytelling that leaves you wanting more”.

Onlangs verscheen ‘Beware Of Worthless Imitations vol. 1 (1999 – 2019)’. Zoals de titel al zegt, het is een overzicht van het werk van dit trio van de afgelopen twintig jaar. We horen twintig nummers, die een behoorlijk goede afspiegeling hiervan zijn. Naast de drie genoemde heren doen op enkele nummers nog extra gasten als Augie Meyers, de Gospel Hummingbirds, Chuck Prophet en Myron Dove mee.

De nummers zijn stuk voor stuk van hoog niveau of hij nu vertelt van zijn woonplaats San Francisco, zoals in ‘North Beach’, de terugval van Elvis Presley in ‘Elvis Shot The Television’ of zijn heimwee en verlangen naar huis in ‘10.000 Miles’. Echte juweeltjes zijn het met zeer spaarzaam voorziene begeleiding gezongen ‘Railbirds’ en het broeierige ‘Deeper Than Hell’. Een hele mooie verzameling van meer dan uitstekend nummers. Hopelijk opent dit de deuren voor Halford c.s. en geeft hem dit wat meer bekendheid in ons land. (9/10) (Continental Record Services)